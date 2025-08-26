עוד על KWL

KEWL EXCHANGE סֵמֶל

KEWL EXCHANGE מחיר (KWL)

לא רשום

1 KWL ל USDמחיר חי:

$0.725741
$0.725741$0.725741
+10.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
KEWL EXCHANGE (KWL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:45:23 (UTC+8)

KEWL EXCHANGE (KWL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.648947
$ 0.648947$ 0.648947
24 שעות נמוך
$ 0.725741
$ 0.725741$ 0.725741
גבוה 24 שעות

$ 0.648947
$ 0.648947$ 0.648947

$ 0.725741
$ 0.725741$ 0.725741

$ 10.95
$ 10.95$ 10.95

$ 0.275865
$ 0.275865$ 0.275865

--

+10.69%

+12.05%

+12.05%

KEWL EXCHANGE (KWL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.725741. במהלך 24 השעות האחרונות, KWL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.648947 לבין שיא של $ 0.725741, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KWLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 10.95, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.275865.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KWL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +10.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KEWL EXCHANGE (KWL) מידע שוק

$ 36.54K
$ 36.54K$ 36.54K

--
----

$ 36.54K
$ 36.54K$ 36.54K

50.35K
50.35K 50.35K

50,348.12974362614
50,348.12974362614 50,348.12974362614

שווי השוק הנוכחי של KEWL EXCHANGE הוא $ 36.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KWL הוא 50.35K, עם היצע כולל של 50348.12974362614. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.54K.

KEWL EXCHANGE (KWL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של KEWL EXCHANGEל USDהיה $ +0.070073.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKEWL EXCHANGE ל USDהיה . $ -0.0717397881.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKEWL EXCHANGE ל USDהיה $ -0.1268221511.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של KEWL EXCHANGEל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.070073+10.69%
30 ימים$ -0.0717397881-9.88%
60 ימים$ -0.1268221511-17.47%
90 ימים$ 0--

מה זהKEWL EXCHANGE (KWL)

What is KWL? KWL stands as the governance token empowering KEWL Swap. It was officially launched on September 7th, 2024, via a retrospective airdrop, rewarding users who have actively engaged with the protocol by either swapping tokens or providing liquidity. The KWL token serves as the cornerstone for community governance within the KEWL Swap ecosystem. Token holders are vested with the authority to partake in pivotal decisions, ranging from the allocation of treasury funds to the implementation of future upgrades, all determined through a democratic governance voting system.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

KEWL EXCHANGE (KWL) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

KEWL EXCHANGEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה KEWL EXCHANGE (KWL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות KEWL EXCHANGE (KWL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור KEWL EXCHANGE.

בדוק את KEWL EXCHANGE תחזית המחיר עכשיו‏!

KWL למטבעות מקומיים

KEWL EXCHANGE (KWL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של KEWL EXCHANGE (KWL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KWL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על KEWL EXCHANGE (KWL)

כמה שווה KEWL EXCHANGE (KWL) היום?
החי KWLהמחיר ב USD הוא 0.725741 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KWL ל USD?
המחיר הנוכחי של KWL ל USD הוא $ 0.725741. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של KEWL EXCHANGE?
שווי השוק של KWL הוא $ 36.54K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KWL?
ההיצע במחזור של KWL הוא 50.35K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KWL?
‏‏KWL השיג מחיר שיא (ATH) של 10.95 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KWL?
KWL ‏‏רשם מחירATL של 0.275865 USD.
מהו נפח המסחר של KWL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KWL הוא -- USD.
האם KWL יעלה השנה?
KWL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KWL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:45:23 (UTC+8)

