KEWL EXCHANGE (KWL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.648947 $ 0.648947 $ 0.648947 24 שעות נמוך $ 0.725741 $ 0.725741 $ 0.725741 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.648947$ 0.648947 $ 0.648947 גבוה 24 שעות $ 0.725741$ 0.725741 $ 0.725741 שיא כל הזמנים $ 10.95$ 10.95 $ 10.95 המחיר הנמוך ביותר $ 0.275865$ 0.275865 $ 0.275865 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +10.69% שינוי מחיר (7D) +12.05% שינוי מחיר (7D) +12.05%

KEWL EXCHANGE (KWL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.725741. במהלך 24 השעות האחרונות, KWL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.648947 לבין שיא של $ 0.725741, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KWLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 10.95, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.275865.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KWL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +10.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KEWL EXCHANGE (KWL) מידע שוק

שווי שוק $ 36.54K$ 36.54K $ 36.54K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.54K$ 36.54K $ 36.54K אספקת מחזור 50.35K 50.35K 50.35K אספקה כוללת 50,348.12974362614 50,348.12974362614 50,348.12974362614

שווי השוק הנוכחי של KEWL EXCHANGE הוא $ 36.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KWL הוא 50.35K, עם היצע כולל של 50348.12974362614. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.54K.