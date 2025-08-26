עוד על KET

Ketamine Cat סֵמֶל

Ketamine Cat מחיר (KET)

לא רשום

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Ketamine Cat (KET) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:39:11 (UTC+8)

Ketamine Cat (KET) מידע על מחיר (USD)

Ketamine Cat (KET) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KET השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ketamine Cat (KET) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Ketamine Cat הוא $ 10.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KET הוא 981.35M, עם היצע כולל של 981351033.014899. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.32K.

Ketamine Cat (KET) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ketamine Catל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKetamine Cat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKetamine Cat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ketamine Catל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-10.38%
60 ימים$ 0-1.90%
90 ימים$ 0--

מה זהKetamine Cat (KET)

KetamineCat is a decentralized cryptocurrency project centered around the KET token, aiming to build a community-driven ecosystem. The project encourages user engagement through its online presence, including a GitHub repository and a Twitter account. The primary purpose of KetamineCat is to foster a vibrant community around the KET token, promoting its use and integration within various platforms. The project emphasizes transparency and community involvement, inviting users to participate in its development and growth.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Ketamine Cat (KET) משאב

האתר הרשמי

Ketamine Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ketamine Cat (KET) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ketamine Cat (KET) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ketamine Cat.

בדוק את Ketamine Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

KET למטבעות מקומיים

Ketamine Cat (KET) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ketamine Cat (KET) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KET הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ketamine Cat (KET)

כמה שווה Ketamine Cat (KET) היום?
החי KETהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KET ל USD?
המחיר הנוכחי של KET ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ketamine Cat?
שווי השוק של KET הוא $ 10.32K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KET?
ההיצע במחזור של KET הוא 981.35M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KET?
‏‏KET השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KET?
KET ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KET?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KET הוא -- USD.
האם KET יעלה השנה?
KET ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KET תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:39:11 (UTC+8)

