Ketamine Cat (KET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +4.48%

Ketamine Cat (KET) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KET השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ketamine Cat (KET) מידע שוק

שווי שוק $ 10.32K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.32K אספקת מחזור 981.35M אספקה כוללת 981,351,033.014899

שווי השוק הנוכחי של Ketamine Cat הוא $ 10.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KET הוא 981.35M, עם היצע כולל של 981351033.014899. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.32K.