Kendu Inu מחיר היום

מחיר Kendu Inu (KENDU) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KENDU ל USD הוא $ 0 לכל KENDU.

Kendu Inu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,833.45, עם היצע במחזור של 1.00T KENDU. ב‑24 השעות האחרונות, KENDU סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KENDU נע ב -- בשעה האחרונה ו +19.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Kendu Inu (KENDU) מידע שוק

שווי שוק $ 18.83K$ 18.83K $ 18.83K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.83K$ 18.83K $ 18.83K אספקת מחזור 1.00T 1.00T 1.00T אספקה כוללת 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kendu Inu הוא $ 18.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KENDU הוא 1.00T, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.83K.