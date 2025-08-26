Kendo AI ($REALKENDO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00306172$ 0.00306172 $ 0.00306172 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.76% שינוי מחיר (1D) -7.16% שינוי מחיר (7D) +3.84% שינוי מחיר (7D) +3.84%

Kendo AI ($REALKENDO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $REALKENDO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $REALKENDOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00306172, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $REALKENDO השתנה ב -0.76% במהלך השעה האחרונה, -7.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kendo AI ($REALKENDO) מידע שוק

שווי שוק $ 18.49K$ 18.49K $ 18.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.73K$ 18.73K $ 18.73K אספקת מחזור 986.53M 986.53M 986.53M אספקה כוללת 999,180,211.549244 999,180,211.549244 999,180,211.549244

שווי השוק הנוכחי של Kendo AI הוא $ 18.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $REALKENDO הוא 986.53M, עם היצע כולל של 999180211.549244. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.73K.