Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,599.12 $ 4,599.12 $ 4,599.12 24 שעות נמוך $ 5,047.03 $ 5,047.03 $ 5,047.03 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,599.12$ 4,599.12 $ 4,599.12 גבוה 24 שעות $ 5,047.03$ 5,047.03 $ 5,047.03 שיא כל הזמנים $ 5,190.42$ 5,190.42 $ 5,190.42 המחיר הנמוך ביותר $ 1,459.69$ 1,459.69 $ 1,459.69 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.01% שינוי מחיר (1D) -8.29% שינוי מחיר (7D) +0.27% שינוי מחיר (7D) +0.27%

Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,599.64. במהלך 24 השעות האחרונות, RSETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,599.12 לבין שיא של $ 5,047.03, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RSETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,190.42, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,459.69.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RSETH השתנה ב -2.01% במהלך השעה האחרונה, -8.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) מידע שוק

שווי שוק $ 1.87B$ 1.87B $ 1.87B נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.87B$ 1.87B $ 1.87B אספקת מחזור 405.06K 405.06K 405.06K אספקה כוללת 405,055.5457994237 405,055.5457994237 405,055.5457994237

שווי השוק הנוכחי של Kelp DAO Restaked ETH הוא $ 1.87B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RSETH הוא 405.06K, עם היצע כולל של 405055.5457994237. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.87B.