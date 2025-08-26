עוד על RSETH

Kelp DAO Restaked ETH סֵמֶל

Kelp DAO Restaked ETH מחיר (RSETH)

1 RSETH ל USDמחיר חי:

$4,599.66
$4,599.66$4,599.66
-8.50%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:45:51 (UTC+8)

Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-2.01%

-8.29%

+0.27%

+0.27%

Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,599.64. במהלך 24 השעות האחרונות, RSETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,599.12 לבין שיא של $ 5,047.03, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RSETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,190.42, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,459.69.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RSETH השתנה ב -2.01% במהלך השעה האחרונה, -8.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Kelp DAO Restaked ETH הוא $ 1.87B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RSETH הוא 405.06K, עם היצע כולל של 405055.5457994237. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.87B.

Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Kelp DAO Restaked ETHל USDהיה $ -415.911711851676.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKelp DAO Restaked ETH ל USDהיה . $ +788.1455542160.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKelp DAO Restaked ETH ל USDהיה $ +3,725.8790466440.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kelp DAO Restaked ETHל USDהיה $ +1,798.562675853645.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -415.911711851676-8.29%
30 ימים$ +788.1455542160+17.13%
60 ימים$ +3,725.8790466440+81.00%
90 ימים$ +1,798.562675853645+64.21%

מה זהKelp DAO Restaked ETH (RSETH)

rsETH is a Liquid Restaked Token (LRT) issued by Kelp DAO designed to offer liquidity to illiquid assets deposited into restaking platforms, such as EigenLayer. It aims to address the risks and challenges posed by the current offering of restaking

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) משאב

Kelp DAO Restaked ETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kelp DAO Restaked ETH.

בדוק את Kelp DAO Restaked ETH תחזית המחיר עכשיו‏!

Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RSETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Kelp DAO Restaked ETH (RSETH)

כמה שווה Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) היום?
החי RSETHהמחיר ב USD הוא 4,599.64 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RSETH ל USD?
המחיר הנוכחי של RSETH ל USD הוא $ 4,599.64. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kelp DAO Restaked ETH?
שווי השוק של RSETH הוא $ 1.87B USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RSETH?
ההיצע במחזור של RSETH הוא 405.06K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RSETH?
‏‏RSETH השיג מחיר שיא (ATH) של 5,190.42 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RSETH?
RSETH ‏‏רשם מחירATL של 1,459.69 USD.
מהו נפח המסחר של RSETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RSETH הוא -- USD.
האם RSETH יעלה השנה?
RSETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RSETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:45:51 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.