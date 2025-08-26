Kekius Maximusa מחיר (KEKIUSA)
Kekius Maximusa (KEKIUSA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KEKIUSA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KEKIUSAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00860564, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, KEKIUSA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Kekius Maximusa הוא $ 18.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KEKIUSA הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.94K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Kekius Maximusaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKekius Maximusa ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKekius Maximusa ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kekius Maximusaל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-0.93%
|30 ימים
|$ 0
|+10.15%
|60 ימים
|$ 0
|+69.95%
|90 ימים
|$ 0
|--
This project is about Kekius Maximusa, Elon Musk's new character in *Path of Exile 2*. This is the continuation of his previous character, Kekius Maximus, which Elon Musk played in the original *Path of Exile*. Starting from April 4th, Elon Musk will be going live again, marking a new chapter in his journey as Kekius Maximusa, and we have created a meme to support both Elon and his character on this exciting, long road ahead. Elon Musk, known for his ventures in space exploration, electric vehicles, and even the realm of artificial intelligence, has always had a knack for bringing unexpected fun and excitement to his followers. *Path of Exile 2* provides him with a new platform to engage with his fans in a fresh and interactive way, offering an entertaining blend of gaming and personal branding. By resurrecting Kekius Maximus in the form of Kekius Maximusa, Elon is taking fans on another adventure, and it’s one that promises to be filled with challenges, victories, and lots of laughs along the way. Kekius Maximus, Elon’s previous character, was an iconic part of *Path of Exile*'s community, known for its humorous and occasionally absurd interactions with other players. With the release of *Path of Exile 2*, Elon’s decision to continue this legacy through the new iteration of the character, Kekius Maximusa, shows his commitment to both the game and its community. The transition from one character to the other symbolizes growth, adaptation, and the endless possibilities within the *Path of Exile* universe. As Elon goes live again on April 4th, the gaming community eagerly anticipates his return, eager to see what new adventures and memes will come from his online persona. To celebrate this momentous occasion, we’ve created a meme that pays tribute to Kekius Maximusa and the excitement that surrounds this next chapter in Elon Musk’s gaming journey. This meme is not just about the game—it’s a way for fans to join Elon on his epic quest, showing their support for his character and the world of *Path of Exile 2*. In the coming months, as Kekius Maximusa embarks on this long journey, we look forward to seeing how this story unfolds. With Elon Musk leading the charge, we can expect plenty of entertainment, humor, and perhaps even some unexpected twists along the way.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.