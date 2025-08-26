Kekius Maximusa (KEKIUSA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00860564 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.93% שינוי מחיר (7D) -3.33%

Kekius Maximusa (KEKIUSA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KEKIUSA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KEKIUSAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00860564, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KEKIUSA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kekius Maximusa (KEKIUSA) מידע שוק

שווי שוק $ 18.94K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.94K אספקת מחזור 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kekius Maximusa הוא $ 18.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KEKIUSA הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.94K.