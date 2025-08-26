Kekius Maximus (KM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00101642 $ 0.00101642 $ 0.00101642 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00101642$ 0.00101642 $ 0.00101642 שיא כל הזמנים $ 0.01153924$ 0.01153924 $ 0.01153924 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.31% שינוי מחיר (1D) -4.57% שינוי מחיר (7D) -2.08% שינוי מחיר (7D) -2.08%

Kekius Maximus (KM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00101642, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01153924, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KM השתנה ב +0.31% במהלך השעה האחרונה, -4.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kekius Maximus (KM) מידע שוק

שווי שוק $ 961.97K$ 961.97K $ 961.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 961.97K$ 961.97K $ 961.97K אספקת מחזור 999.40M 999.40M 999.40M אספקה כוללת 999,400,373.62487 999,400,373.62487 999,400,373.62487

שווי השוק הנוכחי של Kekius Maximus הוא $ 961.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KM הוא 999.40M, עם היצע כולל של 999400373.62487. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 961.97K.