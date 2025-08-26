עוד על KM

Kekius Maximus סֵמֶל

Kekius Maximus מחיר (KM)

לא רשום

1 KM ל USDמחיר חי:

$0.00096255
$0.00096255$0.00096255
-4.50%1D
mexc
USD
Kekius Maximus (KM) טבלת מחירים חיה
Kekius Maximus (KM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0.00101642
$ 0.00101642$ 0.00101642
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00101642
$ 0.00101642$ 0.00101642

$ 0.01153924
$ 0.01153924$ 0.01153924

$ 0
$ 0$ 0

+0.31%

-4.57%

-2.08%

-2.08%

KM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00101642, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01153924, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KM השתנה ב +0.31% במהלך השעה האחרונה, -4.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.08% ב-7 הימים האחרונים.

Kekius Maximus (KM) מידע שוק

$ 961.97K
$ 961.97K$ 961.97K

--
----

$ 961.97K
$ 961.97K$ 961.97K

999.40M
999.40M 999.40M

999,400,373.62487
999,400,373.62487 999,400,373.62487

שווי השוק הנוכחי של Kekius Maximus הוא $ 961.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KM הוא 999.40M, עם היצע כולל של 999400373.62487. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 961.97K.

Kekius Maximus (KM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Kekius Maximusל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKekius Maximus ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKekius Maximus ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kekius Maximusל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.57%
30 ימים$ 0+1.42%
60 ימים$ 0-23.43%
90 ימים$ 0--

מה זהKekius Maximus (KM)

Kekius Maximus is a memecoin that was launched prior to Elon Musk changing his X profile to "Kekius Maximus" alongside an image of Pepe the Frog in golden armor. It holds the distinction of being the first on-chain contract for this memecoin, embodying the spirit of meme culture within cryptocurrency. Inspired by the internet's fondness for Pepe, the project seeks to fuse humor, satire, and a sense of community in the decentralized finance (DeFi) ecosystem, highlighting how memes can influence digital economies.

Kekius Maximus (KM) משאב

האתר הרשמי

Kekius Maximusתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kekius Maximus (KM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kekius Maximus (KM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kekius Maximus.

בדוק את Kekius Maximus תחזית המחיר עכשיו‏!

KM למטבעות מקומיים

Kekius Maximus (KM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kekius Maximus (KM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Kekius Maximus (KM)

כמה שווה Kekius Maximus (KM) היום?
החי KMהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KM ל USD?
המחיר הנוכחי של KM ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kekius Maximus?
שווי השוק של KM הוא $ 961.97K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KM?
ההיצע במחזור של KM הוא 999.40M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KM?
‏‏KM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01153924 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KM?
KM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KM הוא -- USD.
האם KM יעלה השנה?
KM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.