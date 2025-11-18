Kek on Sol מחיר היום

מחיר Kek on Sol (KEK) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000619, עם שינוי של 4.37% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KEK ל USD הוא $ 0.00000619 לכל KEK.

Kek on Sol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,180.86, עם היצע במחזור של 999.25M KEK. ב‑24 השעות האחרונות, KEK סחר בין $ 0.00000602 (נמוך) ל $ 0.00000651 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00058543, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000538.

ביצועים לטווח קצר, KEK נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -17.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Kek on Sol (KEK) מידע שוק

שווי שוק $ 6.18K$ 6.18K $ 6.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.18K$ 6.18K $ 6.18K אספקת מחזור 999.25M 999.25M 999.25M אספקה כוללת 999,246,307.326133 999,246,307.326133 999,246,307.326133

שווי השוק הנוכחי של Kek on Sol הוא $ 6.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KEK הוא 999.25M, עם היצע כולל של 999246307.326133. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.18K.