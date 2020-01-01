KEIRO (KEIRO) טוקנומיקה
KEIRO (KEIRO) מידע
$KEIRO is a groundbreaking cryptocurrency token that stands as the space-age sibling of Dogecoin. Launched on the cutting-edge Kaspa BlockDAG network, $KEIRO aims to revolutionize the crypto space with a truly decentralized approach. With a fair launch and no premine, as well as zero team or VC allocations, $KEIRO ensures that everyone has an equal opportunity to participate and benefit from its growth. The project challenges the status quo of meme coins by moving beyond just community-driven humor, focusing instead on creating something extraordinary with tangible value in the rapidly evolving world of crypto.
KEIRO (KEIRO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור KEIRO (KEIRO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
KEIRO (KEIRO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של KEIRO (KEIRO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של KEIRO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות KEIROהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את KEIROטוקניומיקה, חקרו אתKEIROהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
KEIRO חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן KEIRO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו KEIRO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.