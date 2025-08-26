KEIRO (KEIRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.91% שינוי מחיר (7D) -9.30% שינוי מחיר (7D) -9.30%

KEIRO (KEIRO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KEIRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KEIROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KEIRO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KEIRO (KEIRO) מידע שוק

שווי שוק $ 327.20K$ 327.20K $ 327.20K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 327.20K$ 327.20K $ 327.20K אספקת מחזור 28.70B 28.70B 28.70B אספקה כוללת 28,700,000,000.0 28,700,000,000.0 28,700,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של KEIRO הוא $ 327.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KEIRO הוא 28.70B, עם היצע כולל של 28700000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 327.20K.