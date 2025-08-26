KEI Stablecoin (KEI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.979358 גבוה 24 שעות $ 1.01 שיא כל הזמנים $ 1.052 המחיר הנמוך ביותר $ 0.949194 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.32% שינוי מחיר (1D) -0.65% שינוי מחיר (7D) -0.68%

KEI Stablecoin (KEI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.991454. במהלך 24 השעות האחרונות, KEI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.979358 לבין שיא של $ 1.01, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KEIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.052, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.949194.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KEI השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, -0.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KEI Stablecoin (KEI) מידע שוק

שווי שוק $ 279.46K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 279.46K אספקת מחזור 282.56K אספקה כוללת 282,555.0021168475

שווי השוק הנוכחי של KEI Stablecoin הוא $ 279.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KEI הוא 282.56K, עם היצע כולל של 282555.0021168475. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 279.46K.