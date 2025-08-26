עוד על KEI

KEI Stablecoin סֵמֶל

KEI Stablecoin מחיר (KEI)

1 KEI ל USDמחיר חי:

$0.989801
$0.989801
-0.80%1D
USD
KEI Stablecoin (KEI) טבלת מחירים חיה
KEI Stablecoin (KEI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.32%

-0.65%

-0.68%

-0.68%

KEI Stablecoin (KEI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.991454. במהלך 24 השעות האחרונות, KEI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.979358 לבין שיא של $ 1.01, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KEIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.052, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.949194.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KEI השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, -0.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KEI Stablecoin (KEI) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של KEI Stablecoin הוא $ 279.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KEI הוא 282.56K, עם היצע כולל של 282555.0021168475. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 279.46K.

KEI Stablecoin (KEI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של KEI Stablecoinל USDהיה $ -0.0065584688043726.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKEI Stablecoin ל USDהיה . $ -0.0080964116.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKEI Stablecoin ל USDהיה $ -0.0083728290.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של KEI Stablecoinל USDהיה $ +0.0103418605496383.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0065584688043726-0.65%
30 ימים$ -0.0080964116-0.81%
60 ימים$ -0.0083728290-0.84%
90 ימים$ +0.0103418605496383+1.05%

מה זהKEI Stablecoin (KEI)

KEI Stablecoin (KEI) משאב

KEI Stablecoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה KEI Stablecoin (KEI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות KEI Stablecoin (KEI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור KEI Stablecoin.

בדוק את KEI Stablecoin תחזית המחיר עכשיו‏!

KEI למטבעות מקומיים

KEI Stablecoin (KEI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של KEI Stablecoin (KEI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KEI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על KEI Stablecoin (KEI)

כמה שווה KEI Stablecoin (KEI) היום?
החי KEIהמחיר ב USD הוא 0.991454 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KEI ל USD?
המחיר הנוכחי של KEI ל USD הוא $ 0.991454. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של KEI Stablecoin?
שווי השוק של KEI הוא $ 279.46K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KEI?
ההיצע במחזור של KEI הוא 282.56K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KEI?
‏‏KEI השיג מחיר שיא (ATH) של 1.052 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KEI?
KEI ‏‏רשם מחירATL של 0.949194 USD.
מהו נפח המסחר של KEI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KEI הוא -- USD.
האם KEI יעלה השנה?
KEI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KEI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
