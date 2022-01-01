Keeta (KTA) טוקנומיקה
Keeta (KTA) מידע
Keeta is a high-performance layer-1 blockchain designed to unify transactions across different blockchains and fiat payment systems, eliminating the need for costly intermediaries, reducing fees, and enabling near-instant settlements. With 400-millisecond transaction finality and the ability to process 10 million transactions per second, Keeta sets a new industry benchmark for speed and scalability.
Founded in 2022 and backed by Eric Schmidt, the former CEO of Google, Keeta has been engineered to meet the stringent regulatory and operational requirements of financial institutions. Its advanced on-chain compliance protocols, including KYC and AML, ensure security and regulatory adherence. Keeta’s architecture natively supports asset tokenization and digital identity, making it an ideal platform for stablecoins and real-world asset transfers.
By facilitating cross-chain transactions and interoperability with existing payment systems, Keeta bridges the gap between cryptocurrencies and fiat, enabling a secure, efficient, and compliant global financial ecosystem.
Keeta (KTA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Keeta (KTA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Keeta (KTA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Keeta (KTA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של KTA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות KTAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את KTAטוקניומיקה, חקרו אתKTAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
