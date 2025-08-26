Keeta (KTA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.015 $ 1.015 $ 1.015 24 שעות נמוך $ 1.22 $ 1.22 $ 1.22 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.015$ 1.015 $ 1.015 גבוה 24 שעות $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 שיא כל הזמנים $ 1.68$ 1.68 $ 1.68 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0068199$ 0.0068199 $ 0.0068199 שינוי מחיר (שעה אחת) -3.86% שינוי מחיר (1D) -16.55% שינוי מחיר (7D) -21.89% שינוי מחיר (7D) -21.89%

Keeta (KTA) המחיר בזמן אמת של הוא $1.016. במהלך 24 השעות האחרונות, KTA נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.015 לבין שיא של $ 1.22, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KTAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.68, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0068199.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KTA השתנה ב -3.86% במהלך השעה האחרונה, -16.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Keeta (KTA) מידע שוק

שווי שוק $ 414.83M$ 414.83M $ 414.83M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.02B$ 1.02B $ 1.02B אספקת מחזור 407.99M 407.99M 407.99M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Keeta הוא $ 414.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KTA הוא 407.99M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.02B.