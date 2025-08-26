עוד על SWP

Kava Swap סֵמֶל

Kava Swap מחיר (SWP)

לא רשום

1 SWP ל USDמחיר חי:

$0.00237651$0.00237651
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Kava Swap (SWP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:49:43 (UTC+8)

Kava Swap (SWP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0$ 0

$ 0$ 0

$ 3.46$ 3.46

$ 0.00009005$ 0.00009005

--

--

0.00%

0.00%

Kava Swap (SWP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00237651. במהלך 24 השעות האחרונות, SWP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SWPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.46, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00009005.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SWP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kava Swap (SWP) מידע שוק

$ 594.13K$ 594.13K

--
----

$ 594.13K$ 594.13K

250.00M 250.00M

250,000,000.0 250,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kava Swap הוא $ 594.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SWP הוא 250.00M, עם היצע כולל של 250000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 594.13K.

Kava Swap (SWP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Kava Swapל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKava Swap ל USDהיה . $ +0.0005421432.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKava Swap ל USDהיה $ -0.0002035804.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kava Swapל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0005421432+22.81%
60 ימים$ -0.0002035804-8.56%
90 ימים$ 0--

מה זהKava Swap (SWP)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Kava Swap (SWP) משאב

האתר הרשמי

Kava Swapתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kava Swap (SWP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kava Swap (SWP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kava Swap.

בדוק את Kava Swap תחזית המחיר עכשיו‏!

SWP למטבעות מקומיים

Kava Swap (SWP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kava Swap (SWP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SWP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Kava Swap (SWP)

כמה שווה Kava Swap (SWP) היום?
החי SWPהמחיר ב USD הוא 0.00237651 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SWP ל USD?
המחיר הנוכחי של SWP ל USD הוא $ 0.00237651. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kava Swap?
שווי השוק של SWP הוא $ 594.13K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SWP?
ההיצע במחזור של SWP הוא 250.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SWP?
‏‏SWP השיג מחיר שיא (ATH) של 3.46 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SWP?
SWP ‏‏רשם מחירATL של 0.00009005 USD.
מהו נפח המסחר של SWP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SWP הוא -- USD.
האם SWP יעלה השנה?
SWP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SWP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:49:43 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.