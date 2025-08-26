Kava Swap (SWP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 3.46$ 3.46 $ 3.46 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00009005$ 0.00009005 $ 0.00009005 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Kava Swap (SWP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00237651. במהלך 24 השעות האחרונות, SWP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SWPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.46, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00009005.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SWP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kava Swap (SWP) מידע שוק

שווי שוק $ 594.13K$ 594.13K $ 594.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 594.13K$ 594.13K $ 594.13K אספקת מחזור 250.00M 250.00M 250.00M אספקה כוללת 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kava Swap הוא $ 594.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SWP הוא 250.00M, עם היצע כולל של 250000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 594.13K.