Kassandra (KACY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00181125 $ 0.00181125 $ 0.00181125 24 שעות נמוך $ 0.00184764 $ 0.00184764 $ 0.00184764 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00181125$ 0.00181125 $ 0.00181125 גבוה 24 שעות $ 0.00184764$ 0.00184764 $ 0.00184764 שיא כל הזמנים $ 2.98$ 2.98 $ 2.98 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00098834$ 0.00098834 $ 0.00098834 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.46% שינוי מחיר (1D) -1.51% שינוי מחיר (7D) -7.80% שינוי מחיר (7D) -7.80%

Kassandra (KACY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00181962. במהלך 24 השעות האחרונות, KACY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00181125 לבין שיא של $ 0.00184764, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KACYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.98, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00098834.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KACY השתנה ב +0.46% במהלך השעה האחרונה, -1.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kassandra (KACY) מידע שוק

שווי שוק $ 10.77K$ 10.77K $ 10.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.48K$ 17.48K $ 17.48K אספקת מחזור 5.91M 5.91M 5.91M אספקה כוללת 9,600,000.0 9,600,000.0 9,600,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kassandra הוא $ 10.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KACY הוא 5.91M, עם היצע כולל של 9600000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.48K.