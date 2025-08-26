עוד על KDAO

KDAO מידע על מחיר

KDAO מסמך לבן

KDAO אתר רשמי

KDAO טוקניומיקה

KDAO תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Kaspa DAO סֵמֶל

Kaspa DAO מחיר (KDAO)

לא רשום

1 KDAO ל USDמחיר חי:

--
----
-5.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Kaspa DAO (KDAO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:17:38 (UTC+8)

Kaspa DAO (KDAO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.29%

-5.65%

-36.05%

-36.05%

Kaspa DAO (KDAO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KDAO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KDAOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KDAO השתנה ב -1.29% במהלך השעה האחרונה, -5.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-36.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kaspa DAO (KDAO) מידע שוק

$ 204.51K
$ 204.51K$ 204.51K

--
----

$ 204.51K
$ 204.51K$ 204.51K

150.00B
150.00B 150.00B

150,000,000,000.0
150,000,000,000.0 150,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kaspa DAO הוא $ 204.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KDAO הוא 150.00B, עם היצע כולל של 150000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 204.51K.

Kaspa DAO (KDAO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Kaspa DAOל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKaspa DAO ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKaspa DAO ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kaspa DAOל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.65%
30 ימים$ 0-48.47%
60 ימים$ 0-33.91%
90 ימים$ 0--

מה זהKaspa DAO (KDAO)

Kaspa DAO’s mission is to accelerate the growth and expansion of the KRC20 ecosystem by providing funding and support for projects that build utility, foster innovation, and promote ecosystem-wide growth. The DAO’s scope includes: - Utility Projects: Bridges, wallets, decentralized exchanges, etc. - Token Projects: Memecoins and other creative tokens. - Ecosystem Events and Initiatives: Projects that enhance community engagement and drive awareness. Any project contributing to the KRC20 space is eligible for funding, making Kaspa DAO a driving force behind the ecosystem's progress.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Kaspa DAO (KDAO) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Kaspa DAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kaspa DAO (KDAO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kaspa DAO (KDAO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kaspa DAO.

בדוק את Kaspa DAO תחזית המחיר עכשיו‏!

KDAO למטבעות מקומיים

Kaspa DAO (KDAO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kaspa DAO (KDAO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KDAO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Kaspa DAO (KDAO)

כמה שווה Kaspa DAO (KDAO) היום?
החי KDAOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KDAO ל USD?
המחיר הנוכחי של KDAO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kaspa DAO?
שווי השוק של KDAO הוא $ 204.51K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KDAO?
ההיצע במחזור של KDAO הוא 150.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KDAO?
‏‏KDAO השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KDAO?
KDAO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KDAO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KDAO הוא -- USD.
האם KDAO יעלה השנה?
KDAO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KDAO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:17:38 (UTC+8)

Kaspa DAO (KDAO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.