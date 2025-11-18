KardiaChain מחיר היום

מחיר KardiaChain (KAI) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 1.78% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KAI ל USD הוא -- לכל KAI.

KardiaChain כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,538,959, עם היצע במחזור של 4.78B KAI. ב‑24 השעות האחרונות, KAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.160205, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KAI נע ב -0.13% בשעה האחרונה ו -2.71% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

KardiaChain (KAI) מידע שוק

שווי שוק $ 3.54M$ 3.54M $ 3.54M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M אספקת מחזור 4.78B 4.78B 4.78B אספקה כוללת 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

