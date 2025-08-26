עוד על KAPI

Kapi Plara סֵמֶל

Kapi Plara מחיר (KAPI)

לא רשום

1 KAPI ל USDמחיר חי:

--
----
-0.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Kapi Plara (KAPI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:38:33 (UTC+8)

Kapi Plara (KAPI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0019153
$ 0.0019153$ 0.0019153

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.54%

+23.46%

+23.46%

Kapi Plara (KAPI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KAPI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KAPIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0019153, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KAPI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+23.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kapi Plara (KAPI) מידע שוק

$ 12.53K
$ 12.53K$ 12.53K

--
----

$ 12.53K
$ 12.53K$ 12.53K

996.94M
996.94M 996.94M

996,944,773.750489
996,944,773.750489 996,944,773.750489

שווי השוק הנוכחי של Kapi Plara הוא $ 12.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KAPI הוא 996.94M, עם היצע כולל של 996944773.750489. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.53K.

Kapi Plara (KAPI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Kapi Plaraל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKapi Plara ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKapi Plara ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kapi Plaraל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.54%
30 ימים$ 0+29.77%
60 ימים$ 0+41.15%
90 ימים$ 0--

מה זהKapi Plara (KAPI)

Kapi is a meme coin centered around the character "Kapiplara," a fun and relatable capybara figure. The project thrives on a narrative of friendship and collaboration, as it’s tied closely to Moodeng, with both existing in the same playful "zoo" ecosystem. Kapi purpose is to bring together a community that loves lighthearted fun, meme culture, and shared experiences, without overcomplicating the focus with technicalities.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Kapi Plara (KAPI) משאב

האתר הרשמי

Kapi Plaraתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kapi Plara (KAPI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kapi Plara (KAPI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kapi Plara.

בדוק את Kapi Plara תחזית המחיר עכשיו‏!

KAPI למטבעות מקומיים

Kapi Plara (KAPI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kapi Plara (KAPI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KAPI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Kapi Plara (KAPI)

כמה שווה Kapi Plara (KAPI) היום?
החי KAPIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KAPI ל USD?
המחיר הנוכחי של KAPI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kapi Plara?
שווי השוק של KAPI הוא $ 12.53K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KAPI?
ההיצע במחזור של KAPI הוא 996.94M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KAPI?
‏‏KAPI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0019153 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KAPI?
KAPI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KAPI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KAPI הוא -- USD.
האם KAPI יעלה השנה?
KAPI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KAPI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.