KAP Games (KAP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KAP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KAPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.448679, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, KAP השתנה ב -0.59% במהלך השעה האחרונה, +1.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של KAP Games הוא $ 95.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KAP הוא 127.13M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 750.86K.
במהלך היום, השינוי במחיר של KAP Gamesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKAP Games ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKAP Games ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של KAP Gamesל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+1.54%
|30 ימים
|$ 0
|+2.14%
|60 ימים
|$ 0
|-15.55%
|90 ימים
|$ 0
|--
What is the KAP Games? KAP Games is a web3 gaming publisher, studio, and distributor specializing in browser and mobile-native experiences. Utilizing emerging technologies to unlock the next generation of gaming, KAP curates gaming ecosystems where diverse games, innovative projects, and vibrant communities collide. Play 100+ web3 games for free & earn NFTs while you do it at www.kap.gg KAP Games Highlights: * 100+ listed games on www.kap.gg * KAP Studios' massively multiplayer pirate adventure game launching Q4 2023, www.capnco.gg * KAP Co-grants is a multi-chain industry-wide initiative working with all major gaming chains to accelerate web3 development for web2 studios * Support and investment from Solana, Polygon, NEAR, Algorand, YGG and other key web3 gaming leaders KAP Token Utility: * Currency for all of KAP Studios' first-party games * Most in-app purchases can be bought using $KAP at a 10% discount * Smart contract governance of key treasury and staking contracts * Liquidity staking at www.staking.kap.gg
