KAP Games (KAP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.448679$ 0.448679 $ 0.448679 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.59% שינוי מחיר (1D) +1.54% שינוי מחיר (7D) -2.24% שינוי מחיר (7D) -2.24%

KAP Games (KAP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KAP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KAPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.448679, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KAP השתנה ב -0.59% במהלך השעה האחרונה, +1.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KAP Games (KAP) מידע שוק

שווי שוק $ 95.46K$ 95.46K $ 95.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 750.86K$ 750.86K $ 750.86K אספקת מחזור 127.13M 127.13M 127.13M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של KAP Games הוא $ 95.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KAP הוא 127.13M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 750.86K.