KanzzAI (KAAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00048696 גבוה 24 שעות $ 0.00052977 שיא כל הזמנים $ 0.28569 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00014493 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.30% שינוי מחיר (1D) -6.22% שינוי מחיר (7D) -1.11%

KanzzAI (KAAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00049682. במהלך 24 השעות האחרונות, KAAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00048696 לבין שיא של $ 0.00052977, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KAAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.28569, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00014493.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KAAI השתנה ב -0.30% במהלך השעה האחרונה, -6.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KanzzAI (KAAI) מידע שוק

שווי שוק $ 49.70K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 49.70K אספקת מחזור 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של KanzzAI הוא $ 49.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KAAI הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.70K.