Kamala Horris מחיר היום

מחיר Kamala Horris (KAMA) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 4.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KAMA ל USD הוא -- לכל KAMA.

Kamala Horris כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 107,561, עם היצע במחזור של 995.56M KAMA. ב‑24 השעות האחרונות, KAMA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03919388, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KAMA נע ב +0.57% בשעה האחרונה ו +13.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Kamala Horris (KAMA) מידע שוק

שווי שוק $ 107.56K$ 107.56K $ 107.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 107.56K$ 107.56K $ 107.56K אספקת מחזור 995.56M 995.56M 995.56M אספקה כוללת 995,559,218.0 995,559,218.0 995,559,218.0

