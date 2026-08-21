Kalshi PreStocks מחיר היום

מחיר Kalshi PreStocks (KALSHI) בזמן אמת היום הוא $ 690.72, עם שינוי של 2.90% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KALSHI ל USD הוא $ 690.72 לכל KALSHI.

Kalshi PreStocks כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 906,220, עם היצע במחזור של 1.31K KALSHI. ב‑24 השעות האחרונות, KALSHI סחר בין $ 690.56 (נמוך) ל $ 711.51 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 828.76, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 350.97.

ביצועים לטווח קצר, KALSHI נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו -5.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.51K.

Kalshi PreStocks (KALSHI) מידע שוק

שווי שוק $ 906.22K$ 906.22K $ 906.22K נפח (24 שעות) $ 1.51K$ 1.51K $ 1.51K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 906.22K$ 906.22K $ 906.22K אספקת מחזור 1.31K 1.31K 1.31K אספקה כוללת 1,311.997405905 1,311.997405905 1,311.997405905

שווי השוק הנוכחי של Kalshi PreStocks הוא $ 906.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.51K. ההיצע במחזור של KALSHI הוא 1.31K, עם היצע כולל של 1311.997405905. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 906.22K.