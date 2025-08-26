KAKA the cat (KAKA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +4.03% שינוי מחיר (7D) +4.03%

KAKA the cat (KAKA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KAKA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KAKAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KAKA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KAKA the cat (KAKA) מידע שוק

שווי שוק $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של KAKA the cat הוא $ 5.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KAKA הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.50K.