KAKA the cat סֵמֶל

KAKA the cat מחיר (KAKA)

לא רשום

1 KAKA ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
KAKA the cat (KAKA) טבלת מחירים חיה
KAKA the cat (KAKA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.03%

+4.03%

KAKA the cat (KAKA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KAKA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KAKAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KAKA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KAKA the cat (KAKA) מידע שוק

$ 5.50K
$ 5.50K$ 5.50K

--
----

$ 5.50K
$ 5.50K$ 5.50K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של KAKA the cat הוא $ 5.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KAKA הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.50K.

KAKA the cat (KAKA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של KAKA the catל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKAKA the cat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKAKA the cat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של KAKA the catל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-14.60%
60 ימים$ 0+15.94%
90 ימים$ 0--

מה זהKAKA the cat (KAKA)

A Purr-fect Blend of Tech and Fun At its core, $KAKA is more than just a meme coin. It’s an innovative platform built on the $SUI network, leveraging the power of blockchain to connect communities while delivering entertainment and value. What sets $KAKA apart is its integration of an AI-powered agent, KAKA X, which focuses on delivering the latest news and updates from the SUI ecosystem. From crypto trends to viral moments, KAKA X ensures you stay informed while having fun.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

KAKA the cat (KAKA) משאב

האתר הרשמי

KAKA the catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה KAKA the cat (KAKA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות KAKA the cat (KAKA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור KAKA the cat.

בדוק את KAKA the cat תחזית המחיר עכשיו‏!

KAKA למטבעות מקומיים

KAKA the cat (KAKA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של KAKA the cat (KAKA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KAKA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על KAKA the cat (KAKA)

כמה שווה KAKA the cat (KAKA) היום?
החי KAKAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KAKA ל USD?
המחיר הנוכחי של KAKA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של KAKA the cat?
שווי השוק של KAKA הוא $ 5.50K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KAKA?
ההיצע במחזור של KAKA הוא 10.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KAKA?
‏‏KAKA השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KAKA?
KAKA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KAKA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KAKA הוא -- USD.
האם KAKA יעלה השנה?
KAKA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KAKA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.