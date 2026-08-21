KAIRUNE by Virtuals מחיר היום

מחיר KAIRUNE by Virtuals (KAIRUNE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 46.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KAIRUNE ל USD הוא $ 0 לכל KAIRUNE.

KAIRUNE by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,468.95, עם היצע במחזור של 1.00B KAIRUNE. ב‑24 השעות האחרונות, KAIRUNE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KAIRUNE נע ב -1.42% בשעה האחרונה ו +58.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

KAIRUNE by Virtuals (KAIRUNE) מידע שוק

שווי שוק $ 14.47K$ 14.47K $ 14.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.47K$ 14.47K $ 14.47K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של KAIRUNE by Virtuals הוא $ 14.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KAIRUNE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.47K.