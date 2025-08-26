עוד על ESTEE

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou סֵמֶל

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou מחיר (ESTEE)

לא רשום

1 ESTEE ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) טבלת מחירים חיה
Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00316144
$ 0.00316144$ 0.00316144

$ 0.00000827
$ 0.00000827$ 0.00000827

--

--

-3.71%

-3.71%

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00002423. במהלך 24 השעות האחרונות, ESTEE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ESTEEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00316144, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000827.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ESTEE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) מידע שוק

$ 24.23K
$ 24.23K$ 24.23K

--
----

$ 24.23K
$ 24.23K$ 24.23K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou הוא $ 24.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ESTEE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.23K.

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasouל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou ל USDהיה . $ +0.0000034717.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou ל USDהיה $ +0.0000049337.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasouל USDהיה $ +0.000006587357276421203.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0000034717+14.33%
60 ימים$ +0.0000049337+20.36%
90 ימים$ +0.000006587357276421203+37.34%

מה זהKaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE)

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou. The real name of Shib. Estee is a meme coin without any inherent value or the promise of financial gain. The coin is purely for entertainment and serves no practical purpose. Estee token is a tribute to a beloved meme that is widely known and cherished. We aim to reach more investors with a strong and growth-oriented vision in the ever-growing ''meme category''.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) משאב

האתר הרשמי

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasouתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou.

בדוק את Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou תחזית המחיר עכשיו‏!

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ESTEE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE)

כמה שווה Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) היום?
החי ESTEEהמחיר ב USD הוא 0.00002423 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ESTEE ל USD?
המחיר הנוכחי של ESTEE ל USD הוא $ 0.00002423. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou?
שווי השוק של ESTEE הוא $ 24.23K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ESTEE?
ההיצע במחזור של ESTEE הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ESTEE?
‏‏ESTEE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00316144 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ESTEE?
ESTEE ‏‏רשם מחירATL של 0.00000827 USD.
מהו נפח המסחר של ESTEE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ESTEE הוא -- USD.
האם ESTEE יעלה השנה?
ESTEE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ESTEE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
