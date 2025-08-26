Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00316144$ 0.00316144 $ 0.00316144 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000827$ 0.00000827 $ 0.00000827 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -3.71% שינוי מחיר (7D) -3.71%

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00002423. במהלך 24 השעות האחרונות, ESTEE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ESTEEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00316144, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000827.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ESTEE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) מידע שוק

שווי שוק $ 24.23K$ 24.23K $ 24.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.23K$ 24.23K $ 24.23K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou הוא $ 24.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ESTEE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.23K.