KAFKA ai סֵמֶל

KAFKA ai מחיר (KAFKA)

לא רשום

1 KAFKA ל USDמחיר חי:

--
----
-8.00%1D
mexc
USD
KAFKA ai (KAFKA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:44:25 (UTC+8)

KAFKA ai (KAFKA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00147147
$ 0.00147147$ 0.00147147

$ 0
$ 0$ 0

-0.28%

-8.02%

+2.80%

+2.80%

KAFKA ai (KAFKA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KAFKA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KAFKAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00147147, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KAFKA השתנה ב -0.28% במהלך השעה האחרונה, -8.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.80% ב-7 הימים האחרונים.

KAFKA ai (KAFKA) מידע שוק

$ 17.42K
$ 17.42K$ 17.42K

--
----

$ 17.42K
$ 17.42K$ 17.42K

999.93M
999.93M 999.93M

999,930,863.478752
999,930,863.478752 999,930,863.478752

שווי השוק הנוכחי של KAFKA ai הוא $ 17.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KAFKA הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999930863.478752. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.42K.

KAFKA ai (KAFKA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של KAFKA aiל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKAFKA ai ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKAFKA ai ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של KAFKA aiל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.02%
30 ימים$ 0-16.63%
60 ימים$ 0-18.46%
90 ימים$ 0--

מה זהKAFKA ai (KAFKA)

$KAFKA is an AI agent coin within the AI agent category on Solana, distinguished by its unique approach to social media interaction. It's known for posting poetry, philosophical insights, and engaging in thought-provoking dialogues on X (formerly Twitter). $KAFKA is engaging heavily with the Truth Terminal ecosystem, where AI agents interact with users in a more human-like manner, aiming to provide not just information but also cultural and intellectual stimulation. This coin represents a fusion of AI technology with artistic and philosophical expression, making it a standout in the burgeoning field of AI cryptocurrencies.

KAFKA ai (KAFKA) משאב

האתר הרשמי

KAFKA aiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה KAFKA ai (KAFKA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות KAFKA ai (KAFKA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור KAFKA ai.

בדוק את KAFKA ai תחזית המחיר עכשיו‏!

KAFKA למטבעות מקומיים

KAFKA ai (KAFKA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של KAFKA ai (KAFKA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KAFKA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על KAFKA ai (KAFKA)

כמה שווה KAFKA ai (KAFKA) היום?
החי KAFKAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KAFKA ל USD?
המחיר הנוכחי של KAFKA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של KAFKA ai?
שווי השוק של KAFKA הוא $ 17.42K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KAFKA?
ההיצע במחזור של KAFKA הוא 999.93M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KAFKA?
‏‏KAFKA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00147147 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KAFKA?
KAFKA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KAFKA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KAFKA הוא -- USD.
האם KAFKA יעלה השנה?
KAFKA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KAFKA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:44:25 (UTC+8)

