KAFKA ai (KAFKA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00147147 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.28% שינוי מחיר (1D) -8.02% שינוי מחיר (7D) +2.80%

KAFKA ai (KAFKA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KAFKA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KAFKAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00147147, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KAFKA השתנה ב -0.28% במהלך השעה האחרונה, -8.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KAFKA ai (KAFKA) מידע שוק

שווי שוק $ 17.42K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.42K אספקת מחזור 999.93M אספקה כוללת 999,930,863.478752

שווי השוק הנוכחי של KAFKA ai הוא $ 17.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KAFKA הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999930863.478752. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.42K.