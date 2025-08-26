עוד על KFN

Kafenio Coin סֵמֶל

Kafenio Coin מחיר (KFN)

לא רשום

1 KFN ל USDמחיר חי:

$0.00012174
$0.00012174$0.00012174
0.00%1D
mexc
USD
Kafenio Coin (KFN) טבלת מחירים חיה
Kafenio Coin (KFN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00432979
$ 0.00432979$ 0.00432979

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Kafenio Coin (KFN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KFN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KFNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00432979, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KFN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kafenio Coin (KFN) מידע שוק

$ 6.72K
$ 6.72K$ 6.72K

--
----

$ 6.85K
$ 6.85K$ 6.85K

55.18M
55.18M 55.18M

56,292,910.1115867
56,292,910.1115867 56,292,910.1115867

שווי השוק הנוכחי של Kafenio Coin הוא $ 6.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KFN הוא 55.18M, עם היצע כולל של 56292910.1115867. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.85K.

Kafenio Coin (KFN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Kafenio Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKafenio Coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKafenio Coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kafenio Coinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+24.72%
60 ימים$ 0+305.60%
90 ימים$ 0--

מה זהKafenio Coin (KFN)

Kafenio Coin is a PoS coin and masternode coin. PoS/Staking allows holders of KFN to earn reward coins simply by holding a number of KAFENIO coins (to stake) in their wallet, or create KFN masternode to get stable reward. Our project has developed from a project with the community until now We accept orders for making coin blockchain for anyone who wants to have their own coin with their own name! Users can pay using their KFN coins, or USDT. Coffee and friends, coffee and work, coffee and snacks, coffee to go and NOW coffee to digitally trade called KAFENIO

Kafenio Coin (KFN) משאב

האתר הרשמי

Kafenio Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kafenio Coin (KFN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kafenio Coin (KFN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kafenio Coin.

בדוק את Kafenio Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

KFN למטבעות מקומיים

Kafenio Coin (KFN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kafenio Coin (KFN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KFN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Kafenio Coin (KFN)

כמה שווה Kafenio Coin (KFN) היום?
החי KFNהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KFN ל USD?
המחיר הנוכחי של KFN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kafenio Coin?
שווי השוק של KFN הוא $ 6.72K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KFN?
ההיצע במחזור של KFN הוא 55.18M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KFN?
‏‏KFN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00432979 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KFN?
KFN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KFN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KFN הוא -- USD.
האם KFN יעלה השנה?
KFN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KFN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
