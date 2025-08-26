Kafenio Coin (KFN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00432979$ 0.00432979 $ 0.00432979 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Kafenio Coin (KFN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KFN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KFNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00432979, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KFN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kafenio Coin (KFN) מידע שוק

שווי שוק $ 6.72K$ 6.72K $ 6.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.85K$ 6.85K $ 6.85K אספקת מחזור 55.18M 55.18M 55.18M אספקה כוללת 56,292,910.1115867 56,292,910.1115867 56,292,910.1115867

שווי השוק הנוכחי של Kafenio Coin הוא $ 6.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KFN הוא 55.18M, עם היצע כולל של 56292910.1115867. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.85K.