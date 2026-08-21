Kaeru The Frog מחיר היום

מחיר Kaeru The Frog (KAERU) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KAERU ל USD הוא $ 0 לכל KAERU.

Kaeru The Frog כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,884.21, עם היצע במחזור של 420.69T KAERU. ב‑24 השעות האחרונות, KAERU סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KAERU נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Kaeru The Frog (KAERU) מידע שוק

שווי שוק $ 10.88K$ 10.88K $ 10.88K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.88K$ 10.88K $ 10.88K אספקת מחזור 420.69T 420.69T 420.69T אספקה כוללת 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kaeru The Frog הוא $ 10.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KAERU הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.88K.