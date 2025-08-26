עוד על KABOSU

KABOSU מידע על מחיר

KABOSU אתר רשמי

KABOSU טוקניומיקה

KABOSU תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Kabosu on SOL סֵמֶל

Kabosu on SOL מחיר (KABOSU)

לא רשום

1 KABOSU ל USDמחיר חי:

--
----
-15.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Kabosu on SOL (KABOSU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:56:19 (UTC+8)

Kabosu on SOL (KABOSU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00153192
$ 0.00153192$ 0.00153192

$ 0
$ 0$ 0

-1.54%

-15.47%

-8.06%

-8.06%

Kabosu on SOL (KABOSU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KABOSU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KABOSUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00153192, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KABOSU השתנה ב -1.54% במהלך השעה האחרונה, -15.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kabosu on SOL (KABOSU) מידע שוק

$ 77.75K
$ 77.75K$ 77.75K

--
----

$ 77.75K
$ 77.75K$ 77.75K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,225.0
999,999,225.0 999,999,225.0

שווי השוק הנוכחי של Kabosu on SOL הוא $ 77.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KABOSU הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999225.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77.75K.

Kabosu on SOL (KABOSU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Kabosu on SOLל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKabosu on SOL ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKabosu on SOL ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kabosu on SOLל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-15.47%
30 ימים$ 0-0.93%
60 ימים$ 0+20.80%
90 ימים$ 0--

מה זהKabosu on SOL (KABOSU)

Kabosu, a Shiba Inu, became an internet sensation with her distinctive expression, inspiring the "Doge" meme and the creation of Dogecoin. Adopted by Atsuko Sato in 2010, Kabosu's image spread rapidly online, leading to Dogecoin's rise as a popular cryptocurrency in 2013. Despite her fame, Kabosu lived a quiet life with Sato. Her recent passing has been met with global tributes, highlighting her impact on pop culture and digital currency.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Kabosu on SOL (KABOSU) משאב

האתר הרשמי

Kabosu on SOLתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kabosu on SOL (KABOSU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kabosu on SOL (KABOSU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kabosu on SOL.

בדוק את Kabosu on SOL תחזית המחיר עכשיו‏!

KABOSU למטבעות מקומיים

Kabosu on SOL (KABOSU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kabosu on SOL (KABOSU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KABOSU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Kabosu on SOL (KABOSU)

כמה שווה Kabosu on SOL (KABOSU) היום?
החי KABOSUהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KABOSU ל USD?
המחיר הנוכחי של KABOSU ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kabosu on SOL?
שווי השוק של KABOSU הוא $ 77.75K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KABOSU?
ההיצע במחזור של KABOSU הוא 1000.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KABOSU?
‏‏KABOSU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00153192 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KABOSU?
KABOSU ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KABOSU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KABOSU הוא -- USD.
האם KABOSU יעלה השנה?
KABOSU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KABOSU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:56:19 (UTC+8)

Kabosu on SOL (KABOSU) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.