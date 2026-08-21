Kabosu Inu מחיר היום

מחיר Kabosu Inu (KABOSU) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KABOSU ל USD הוא $ 0 לכל KABOSU.

Kabosu Inu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 144,435, עם היצע במחזור של 1.00T KABOSU. ב‑24 השעות האחרונות, KABOSU סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KABOSU נע ב +0.09% בשעה האחרונה ו +28.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Kabosu Inu (KABOSU) מידע שוק

שווי שוק $ 144.44K$ 144.44K $ 144.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 144.44K$ 144.44K $ 144.44K אספקת מחזור 1.00T 1.00T 1.00T אספקה כוללת 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kabosu Inu הוא $ 144.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KABOSU הוא 1.00T, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 144.44K.