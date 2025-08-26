עוד על KABOSU

Kabosu ERC20 סֵמֶל

Kabosu ERC20 מחיר (KABOSU)

לא רשום

1 KABOSU ל USDמחיר חי:

$0.00067473
$0.00067473$0.00067473
0.00%1D
mexc
USD
Kabosu ERC20 (KABOSU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:02:58 (UTC+8)

Kabosu ERC20 (KABOSU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01850467
$ 0.01850467$ 0.01850467

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+9.93%

+9.93%

Kabosu ERC20 (KABOSU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KABOSU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KABOSUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01850467, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KABOSU השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kabosu ERC20 (KABOSU) מידע שוק

$ 674.73K
$ 674.73K$ 674.73K

--
----

$ 674.73K
$ 674.73K$ 674.73K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kabosu ERC20 הוא $ 674.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KABOSU הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 674.73K.

Kabosu ERC20 (KABOSU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Kabosu ERC20ל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKabosu ERC20 ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKabosu ERC20 ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kabosu ERC20ל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+22.17%
60 ימים$ 0+33.98%
90 ימים$ 0--

מה זהKabosu ERC20 (KABOSU)

Kabosu, The Dogecoin Dog. Making Memes Great Again. Kabosu embodies the original meme coin spirit — the energy, humor, and community that started it all. There’s no better way to recapture the magic and joy of meme coins than with the very symbol that sparked this entire phenomenon. The legendary dog, the original meme, the face recognized by millions around the globe — Kabosu is the perfect icon to lead Ethereum back to fun. It is symbolic to us all, and has impacted so many of our lives. It is universally understood, as all good memes should be.

Kabosu ERC20 (KABOSU) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Kabosu ERC20תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kabosu ERC20 (KABOSU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kabosu ERC20 (KABOSU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kabosu ERC20.

בדוק את Kabosu ERC20 תחזית המחיר עכשיו‏!

KABOSU למטבעות מקומיים

Kabosu ERC20 (KABOSU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kabosu ERC20 (KABOSU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KABOSU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Kabosu ERC20 (KABOSU)

כמה שווה Kabosu ERC20 (KABOSU) היום?
החי KABOSUהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KABOSU ל USD?
המחיר הנוכחי של KABOSU ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kabosu ERC20?
שווי השוק של KABOSU הוא $ 674.73K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KABOSU?
ההיצע במחזור של KABOSU הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KABOSU?
‏‏KABOSU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01850467 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KABOSU?
KABOSU ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KABOSU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KABOSU הוא -- USD.
האם KABOSU יעלה השנה?
KABOSU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KABOSU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:02:58 (UTC+8)

