K9 Finance DAO מחיר היום

מחיר K9 Finance DAO (KNINE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 10.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KNINE ל USD הוא $ 0 לכל KNINE.

K9 Finance DAO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 283,024, עם היצע במחזור של 701.98B KNINE. ב‑24 השעות האחרונות, KNINE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KNINE נע ב -17.65% בשעה האחרונה ו +6.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

K9 Finance DAO (KNINE) מידע שוק

שווי שוק $ 283.02K$ 283.02K $ 283.02K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 403.18K$ 403.18K $ 403.18K אספקת מחזור 701.98B 701.98B 701.98B אספקה כוללת 999,999,999,999.0 999,999,999,999.0 999,999,999,999.0

שווי השוק הנוכחי של K9 Finance DAO הוא $ 283.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KNINE הוא 701.98B, עם היצע כולל של 999999999999.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 403.18K.