Juventus Fan Token (JUV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 1.28 גבוה 24 שעות $ 1.38 שיא כל הזמנים $ 37.83 המחיר הנמוך ביותר $ 0.604811 שינוי מחיר (שעה אחת) -4.00% שינוי מחיר (1D) -3.05% שינוי מחיר (7D) -11.25%

Juventus Fan Token (JUV) המחיר בזמן אמת של הוא $1.28. במהלך 24 השעות האחרונות, JUV נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.28 לבין שיא של $ 1.38, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JUVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 37.83, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.604811.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JUV השתנה ב -4.00% במהלך השעה האחרונה, -3.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Juventus Fan Token (JUV) מידע שוק

שווי שוק $ 14.01M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.63M אספקת מחזור 10.91M אספקה כוללת 19,956,000.0

שווי השוק הנוכחי של Juventus Fan Token הוא $ 14.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JUV הוא 10.91M, עם היצע כולל של 19956000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.63M.