Justice for Zachxbt (ZACHXBT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00907321$ 0.00907321 $ 0.00907321 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.21% שינוי מחיר (1D) -9.35% שינוי מחיר (7D) -6.89% שינוי מחיר (7D) -6.89%

Justice for Zachxbt (ZACHXBT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ZACHXBT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZACHXBTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00907321, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZACHXBT השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -9.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Justice for Zachxbt (ZACHXBT) מידע שוק

שווי שוק $ 106.09K$ 106.09K $ 106.09K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 106.09K$ 106.09K $ 106.09K אספקת מחזור 999.64M 999.64M 999.64M אספקה כוללת 999,635,005.060114 999,635,005.060114 999,635,005.060114

שווי השוק הנוכחי של Justice for Zachxbt הוא $ 106.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZACHXBT הוא 999.64M, עם היצע כולל של 999635005.060114. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 106.09K.