Justice for Zachxbt סֵמֶל

Justice for Zachxbt מחיר (ZACHXBT)

לא רשום

1 ZACHXBT ל USDמחיר חי:

$0.00010614
$0.00010614$0.00010614
-9.30%1D
mexc
USD
Justice for Zachxbt (ZACHXBT) טבלת מחירים חיה
Justice for Zachxbt (ZACHXBT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00907321
$ 0.00907321$ 0.00907321

$ 0
$ 0$ 0

+0.21%

-9.35%

-6.89%

-6.89%

Justice for Zachxbt (ZACHXBT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ZACHXBT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZACHXBTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00907321, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZACHXBT השתנה ב +0.21% במהלך השעה האחרונה, -9.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Justice for Zachxbt (ZACHXBT) מידע שוק

$ 106.09K
$ 106.09K$ 106.09K

--
----

$ 106.09K
$ 106.09K$ 106.09K

999.64M
999.64M 999.64M

999,635,005.060114
999,635,005.060114 999,635,005.060114

שווי השוק הנוכחי של Justice for Zachxbt הוא $ 106.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZACHXBT הוא 999.64M, עם היצע כולל של 999635005.060114. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 106.09K.

Justice for Zachxbt (ZACHXBT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Justice for Zachxbtל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJustice for Zachxbt ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJustice for Zachxbt ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Justice for Zachxbtל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.35%
30 ימים$ 0-7.41%
60 ימים$ 0+7.63%
90 ימים$ 0--

מה זהJustice for Zachxbt (ZACHXBT)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Justice for Zachxbtתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Justice for Zachxbt (ZACHXBT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Justice for Zachxbt (ZACHXBT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Justice for Zachxbt.

בדוק את Justice for Zachxbt תחזית המחיר עכשיו‏!

ZACHXBT למטבעות מקומיים

Justice for Zachxbt (ZACHXBT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Justice for Zachxbt (ZACHXBT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZACHXBT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Justice for Zachxbt (ZACHXBT)

כמה שווה Justice for Zachxbt (ZACHXBT) היום?
החי ZACHXBTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZACHXBT ל USD?
המחיר הנוכחי של ZACHXBT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Justice for Zachxbt?
שווי השוק של ZACHXBT הוא $ 106.09K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZACHXBT?
ההיצע במחזור של ZACHXBT הוא 999.64M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZACHXBT?
‏‏ZACHXBT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00907321 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZACHXBT?
ZACHXBT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ZACHXBT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZACHXBT הוא -- USD.
האם ZACHXBT יעלה השנה?
ZACHXBT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZACHXBT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
