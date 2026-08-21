Justice for Wang Wang מחיר היום

מחיר Justice for Wang Wang (旺旺) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 35.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 旺旺 ל USD הוא $ 0 לכל 旺旺.

Justice for Wang Wang כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 332,174, עם היצע במחזור של 999.83M 旺旺. ב‑24 השעות האחרונות, 旺旺 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00135092, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 旺旺 נע ב -3.71% בשעה האחרונה ו -33.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 61.77K.

Justice for Wang Wang (旺旺) מידע שוק

שווי שוק $ 332.17K$ 332.17K $ 332.17K נפח (24 שעות) $ 61.77K$ 61.77K $ 61.77K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 332.17K$ 332.17K $ 332.17K אספקת מחזור 999.83M 999.83M 999.83M אספקה כוללת 999,826,482.002768 999,826,482.002768 999,826,482.002768

שווי השוק הנוכחי של Justice for Wang Wang הוא $ 332.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 61.77K. ההיצע במחזור של 旺旺 הוא 999.83M, עם היצע כולל של 999826482.002768. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 332.17K.