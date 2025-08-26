עוד על PIZZAGUY

Justice For Pizza Guy סֵמֶל

Justice For Pizza Guy מחיר (PIZZAGUY)

לא רשום

1 PIZZAGUY ל USDמחיר חי:

--
----
-3.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) טבלת מחירים חיה
Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.67%

-3.58%

+6.38%

+6.38%

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PIZZAGUY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PIZZAGUYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PIZZAGUY השתנה ב +0.67% במהלך השעה האחרונה, -3.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) מידע שוק

$ 20.31K
$ 20.31K$ 20.31K

--
----

$ 20.31K
$ 20.31K$ 20.31K

998.60M
998.60M 998.60M

998,598,516.199432
998,598,516.199432 998,598,516.199432

שווי השוק הנוכחי של Justice For Pizza Guy הוא $ 20.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PIZZAGUY הוא 998.60M, עם היצע כולל של 998598516.199432. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.31K.

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Justice For Pizza Guyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJustice For Pizza Guy ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJustice For Pizza Guy ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Justice For Pizza Guyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.58%
30 ימים$ 0-0.85%
60 ימים$ 0+27.52%
90 ימים$ 0--

מה זהJustice For Pizza Guy (PIZZAGUY)

$PIZZAGUY is a community-driven cryptocurrency project built on the Solana blockchain. Initially launched as a meme token on December 5, 2024, it transitioned to community governance after the departure of its original developer. The project’s primary goal is to restore trust among its holders while fostering transparency, inclusivity, and sustainable growth. $PIZZAGUY leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure to provide seamless trading and potential utility within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. The project is driven by an active and engaged community that collectively determines its future direction through transparent governance practices. The token’s roadmap includes plans to expand utility beyond trading by exploring staking mechanisms, decentralized applications, and partnerships within the Solana ecosystem. $PIZZAGUY aims to combine the viral appeal of meme tokens with a robust, community-focused foundation to deliver long-term value for its holders.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) משאב

האתר הרשמי

Justice For Pizza Guyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Justice For Pizza Guy.

בדוק את Justice For Pizza Guy תחזית המחיר עכשיו‏!

PIZZAGUY למטבעות מקומיים

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PIZZAGUY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY)

כמה שווה Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) היום?
החי PIZZAGUYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PIZZAGUY ל USD?
המחיר הנוכחי של PIZZAGUY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Justice For Pizza Guy?
שווי השוק של PIZZAGUY הוא $ 20.31K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PIZZAGUY?
ההיצע במחזור של PIZZAGUY הוא 998.60M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PIZZAGUY?
‏‏PIZZAGUY השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PIZZAGUY?
PIZZAGUY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PIZZAGUY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PIZZAGUY הוא -- USD.
האם PIZZAGUY יעלה השנה?
PIZZAGUY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PIZZAGUY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
