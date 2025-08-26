עוד על JFP

JFP מידע על מחיר

JFP אתר רשמי

JFP טוקניומיקה

JFP תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

JUSTICE FOR PEANUT סֵמֶל

JUSTICE FOR PEANUT מחיר (JFP)

לא רשום

1 JFP ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
JUSTICE FOR PEANUT (JFP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:44:18 (UTC+8)

JUSTICE FOR PEANUT (JFP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00745463
$ 0.00745463$ 0.00745463

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.86%

+4.86%

JUSTICE FOR PEANUT (JFP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, JFP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JFPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00745463, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JFP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

JUSTICE FOR PEANUT (JFP) מידע שוק

$ 29.29K
$ 29.29K$ 29.29K

--
----

$ 29.29K
$ 29.29K$ 29.29K

999.97M
999.97M 999.97M

999,966,310.079002
999,966,310.079002 999,966,310.079002

שווי השוק הנוכחי של JUSTICE FOR PEANUT הוא $ 29.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JFP הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999966310.079002. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.29K.

JUSTICE FOR PEANUT (JFP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של JUSTICE FOR PEANUTל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJUSTICE FOR PEANUT ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJUSTICE FOR PEANUT ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של JUSTICE FOR PEANUTל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+3.65%
60 ימים$ 0+19.21%
90 ימים$ 0--

מה זהJUSTICE FOR PEANUT (JFP)

Welcome to the movement of justice for pnut and Fred, the only official coin that is backed by the owner of Pnuts freedom farm. This coin is the heartbeat of Pnut's Freedom Farm Animal Sanctuary, a haven for dozens of rescued horses, cats, and raccoons. It embodies founder Mark Longo's profound vision - more than a financial instrument, but a living commitment to those who cannot speak for themselves. Through this project, Fred and Peanut are raising awareness and hope, transforming each transaction into a promise of continued rescue and care. This isn't just a meme coin - it's a movement declaring that every life matters, and that rescue is an act of pure love. This isn't just a meme coin. It's a movement. It's a declaration that every life matters, that rescue is an act of love, and that together, we can create sanctuaries of hope, one rescued animal at a time.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

JUSTICE FOR PEANUT (JFP) משאב

האתר הרשמי

JUSTICE FOR PEANUTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה JUSTICE FOR PEANUT (JFP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות JUSTICE FOR PEANUT (JFP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור JUSTICE FOR PEANUT.

בדוק את JUSTICE FOR PEANUT תחזית המחיר עכשיו‏!

JFP למטבעות מקומיים

JUSTICE FOR PEANUT (JFP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של JUSTICE FOR PEANUT (JFP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JFP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על JUSTICE FOR PEANUT (JFP)

כמה שווה JUSTICE FOR PEANUT (JFP) היום?
החי JFPהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JFP ל USD?
המחיר הנוכחי של JFP ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של JUSTICE FOR PEANUT?
שווי השוק של JFP הוא $ 29.29K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JFP?
ההיצע במחזור של JFP הוא 999.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JFP?
‏‏JFP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00745463 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JFP?
JFP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של JFP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JFP הוא -- USD.
האם JFP יעלה השנה?
JFP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JFP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:44:18 (UTC+8)

JUSTICE FOR PEANUT (JFP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.