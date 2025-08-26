עוד על $HONEY

Justice For Honey סֵמֶל

Justice For Honey מחיר ($HONEY)

לא רשום

1 $HONEY ל USDמחיר חי:

--
----
-7.00%1D
mexc
USD
Justice For Honey ($HONEY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:44:11 (UTC+8)

Justice For Honey ($HONEY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00158304
$ 0.00158304$ 0.00158304

$ 0
$ 0$ 0

-0.24%

-7.03%

+1.14%

+1.14%

Justice For Honey ($HONEY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $HONEY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $HONEYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00158304, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $HONEY השתנה ב -0.24% במהלך השעה האחרונה, -7.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Justice For Honey ($HONEY) מידע שוק

$ 20.44K
$ 20.44K$ 20.44K

--
----

$ 20.44K
$ 20.44K$ 20.44K

999.08M
999.08M 999.08M

999,075,441.279685
999,075,441.279685 999,075,441.279685

שווי השוק הנוכחי של Justice For Honey הוא $ 20.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $HONEY הוא 999.08M, עם היצע כולל של 999075441.279685. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.44K.

Justice For Honey ($HONEY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Justice For Honeyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJustice For Honey ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJustice For Honey ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Justice For Honeyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.03%
30 ימים$ 0-6.51%
60 ימים$ 0+29.17%
90 ימים$ 0--

מה זהJustice For Honey ($HONEY)

$Honey is a Solana-based cryptocurrency project dedicated to raising awareness and driving action against the abuse and neglect of animals. The project was inspired by the story of a neglected black bear in Long Island, symbolizing resilience and the need for societal change. $Honey combines blockchain innovation with real-world impact by supporting initiatives such as animal welfare, community-driven protests, and educational campaigns.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Justice For Honey ($HONEY) משאב

האתר הרשמי

Justice For Honeyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Justice For Honey ($HONEY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Justice For Honey ($HONEY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Justice For Honey.

בדוק את Justice For Honey תחזית המחיר עכשיו‏!

$HONEY למטבעות מקומיים

Justice For Honey ($HONEY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Justice For Honey ($HONEY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $HONEY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Justice For Honey ($HONEY)

כמה שווה Justice For Honey ($HONEY) היום?
החי $HONEYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $HONEY ל USD?
המחיר הנוכחי של $HONEY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Justice For Honey?
שווי השוק של $HONEY הוא $ 20.44K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $HONEY?
ההיצע במחזור של $HONEY הוא 999.08M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $HONEY?
‏‏$HONEY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00158304 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $HONEY?
$HONEY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $HONEY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $HONEY הוא -- USD.
האם $HONEY יעלה השנה?
$HONEY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $HONEY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.