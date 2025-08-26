Justice For Honey ($HONEY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00158304$ 0.00158304 $ 0.00158304 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.24% שינוי מחיר (1D) -7.03% שינוי מחיר (7D) +1.14% שינוי מחיר (7D) +1.14%

Justice For Honey ($HONEY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $HONEY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $HONEYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00158304, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $HONEY השתנה ב -0.24% במהלך השעה האחרונה, -7.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Justice For Honey ($HONEY) מידע שוק

שווי שוק $ 20.44K$ 20.44K $ 20.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.44K$ 20.44K $ 20.44K אספקת מחזור 999.08M 999.08M 999.08M אספקה כוללת 999,075,441.279685 999,075,441.279685 999,075,441.279685

שווי השוק הנוכחי של Justice For Honey הוא $ 20.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $HONEY הוא 999.08M, עם היצע כולל של 999075441.279685. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.44K.