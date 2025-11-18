Justcoin מחיר היום

מחיר Justcoin (JUST) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 2.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JUST ל USD הוא -- לכל JUST.

Justcoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,898.4, עם היצע במחזור של 75.07B JUST. ב‑24 השעות האחרונות, JUST סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, JUST נע ב +0.65% בשעה האחרונה ו -38.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Justcoin (JUST) מידע שוק

שווי שוק $ 7.90K$ 7.90K $ 7.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.52K$ 10.52K $ 10.52K אספקת מחזור 75.07B 75.07B 75.07B אספקה כוללת 99,980,220,648.31247 99,980,220,648.31247 99,980,220,648.31247

שווי השוק הנוכחי של Justcoin הוא $ 7.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JUST הוא 75.07B, עם היצע כולל של 99980220648.31247. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.52K.