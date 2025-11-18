Just Woot מחיר היום

מחיר Just Woot (WOOT) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WOOT ל USD הוא -- לכל WOOT.

Just Woot כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,327.74, עם היצע במחזור של 10.00B WOOT. ב‑24 השעות האחרונות, WOOT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, WOOT נע ב -- בשעה האחרונה ו -4.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Just Woot (WOOT) מידע שוק

שווי שוק $ 6.33K$ 6.33K $ 6.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.33K$ 6.33K $ 6.33K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Just Woot הוא $ 6.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WOOT הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.33K.