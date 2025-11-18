Just need some rest מחיר היום

מחיר Just need some rest (REST) בזמן אמת היום הוא $ 0.00437206, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ REST ל USD הוא $ 0.00437206 לכל REST.

Just need some rest כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,372,062, עם היצע במחזור של 1000.00M REST. ב‑24 השעות האחרונות, REST סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01275586, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00437206.

ביצועים לטווח קצר, REST נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Just need some rest (REST) מידע שוק

שווי שוק $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,895.261085 999,999,895.261085 999,999,895.261085

שווי השוק הנוכחי של Just need some rest הוא $ 4.37M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REST הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999895.261085. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.37M.