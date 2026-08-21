just memecoin מחיר היום

מחיר just memecoin (MEMECOIN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.92% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEMECOIN ל USD הוא $ 0 לכל MEMECOIN.

just memecoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 49,619, עם היצע במחזור של 992.92M MEMECOIN. ב‑24 השעות האחרונות, MEMECOIN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.055244, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MEMECOIN נע ב -3.36% בשעה האחרונה ו +14.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

just memecoin (MEMECOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 49.62K$ 49.62K $ 49.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 49.62K$ 49.62K $ 49.62K אספקת מחזור 992.92M 992.92M 992.92M אספקה כוללת 992,917,353.21773 992,917,353.21773 992,917,353.21773

שווי השוק הנוכחי של just memecoin הוא $ 49.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEMECOIN הוא 992.92M, עם היצע כולל של 992917353.21773. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.62K.