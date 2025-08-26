JUST KIRA (KIRAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01981453$ 0.01981453 $ 0.01981453 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.69% שינוי מחיר (1D) -3.76% שינוי מחיר (7D) -12.79% שינוי מחיר (7D) -12.79%

JUST KIRA (KIRAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KIRAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KIRAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01981453, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KIRAI השתנה ב +0.69% במהלך השעה האחרונה, -3.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

JUST KIRA (KIRAI) מידע שוק

שווי שוק $ 100.81K$ 100.81K $ 100.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 100.81K$ 100.81K $ 100.81K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,988,177.866979 999,988,177.866979 999,988,177.866979

שווי השוק הנוכחי של JUST KIRA הוא $ 100.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KIRAI הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999988177.866979. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 100.81K.