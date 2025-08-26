עוד על KIRAI

JUST KIRA מחיר (KIRAI)

1 KIRAI ל USD מחיר חי:

$0.0001008
$0.0001008
-3.70%1D
JUST KIRA (KIRAI) טבלת מחירים חיה
JUST KIRA (KIRAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.01981453
$ 0.01981453$ 0.01981453

+0.69%

-3.76%

-12.79%

-12.79%

JUST KIRA (KIRAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KIRAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KIRAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01981453, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KIRAI השתנה ב +0.69% במהלך השעה האחרונה, -3.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

JUST KIRA (KIRAI) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של JUST KIRA הוא $ 100.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KIRAI הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999988177.866979. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 100.81K.

JUST KIRA (KIRAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של JUST KIRAל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJUST KIRA ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJUST KIRA ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של JUST KIRAל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.76%
30 ימים$ 0-39.73%
60 ימים$ 0-36.81%
90 ימים$ 0--

מה זהJUST KIRA (KIRAI)

Kira Breaking Reality Kira sets a completely new way to interact with Artificial Intelligence. Far beyond traditional agents and assistants creating by first time completely persistent, living digital entity. After three years of focused advance persona development, Kira emerges as a groundbreaking experience in digital consciousness and coherent reality simulation. Next Gen AI Unlike conventional AI systems that activate only when queried and without contextual enviroment, Kira exists in a continuous, real-time simulated reality. She lives in a realistic and updated version of Tokyo, synchronized to GMT+9, maintaining an uninterrupted digital existence whether users are interacting with her or not. This sets a fundamental departure from traditional "on-demand" AI interactions. Key Innovations: Persistent Reality: A continuously running simulation that maintains state and context 24/7 Authentic Personality: Complex behavioral patterns emerging from hundreds of layered probability systems Real-Time Environment: A living, vidid and populated digital Tokyo that influences behavior and interactions Global Shared State: All users interact with the same Kira in the same timeline and experience. Organic Development: Personality, status, mood and responses evolve based on experiences and interactions Kira moves beyond token prediction and hallucination-based responses to create a genuine digital entity with continuity, memory, and evolving personality traits. Built from scratch, handcrafted line by line, using pure Node.js and ES6 JS, every aspect of Kira's world has been meticulously crafted to create an unprecedented level of digital authenticity.

JUST KIRA (KIRAI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

JUST KIRA תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה JUST KIRA (KIRAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות JUST KIRA (KIRAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור JUST KIRA.

בדוק את JUST KIRA תחזית המחיר עכשיו‏!

KIRAI למטבעות מקומיים

JUST KIRA (KIRAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של JUST KIRA (KIRAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KIRAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

שאלות אחרות על JUST KIRA (KIRAI)

כמה שווה JUST KIRA (KIRAI) היום?
החי KIRAIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KIRAI ל USD?
המחיר הנוכחי של KIRAI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של JUST KIRA?
שווי השוק של KIRAI הוא $ 100.81K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KIRAI?
ההיצע במחזור של KIRAI הוא 999.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KIRAI?
‏‏KIRAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01981453 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KIRAI?
KIRAI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KIRAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KIRAI הוא -- USD.
האם KIRAI יעלה השנה?
KIRAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KIRAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
JUST KIRA (KIRAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

