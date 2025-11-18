Just Juni by Virtuals מחיר היום

מחיר Just Juni by Virtuals (JUNI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00002272, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JUNI ל USD הוא $ 0.00002272 לכל JUNI.

Just Juni by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,553.65, עם היצע במחזור של 772.49M JUNI. ב‑24 השעות האחרונות, JUNI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00006908, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001195.

ביצועים לטווח קצר, JUNI נע ב -- בשעה האחרונה ו -21.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

שווי שוק $ 17.55K$ 17.55K $ 17.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.55K$ 17.55K $ 17.55K אספקת מחזור 772.49M 772.49M 772.49M אספקה כוללת 772,491,747.3824497 772,491,747.3824497 772,491,747.3824497

שווי השוק הנוכחי של Just Juni by Virtuals הוא $ 17.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של JUNI הוא 772.49M, עם היצע כולל של 772491747.3824497. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.55K.