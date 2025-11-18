Just Elizabeth Cat מחיר היום

מחיר Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 3.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ELIZABETH ל USD הוא -- לכל ELIZABETH.

Just Elizabeth Cat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 337,033, עם היצע במחזור של 748.32M ELIZABETH. ב‑24 השעות האחרונות, ELIZABETH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00405452, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ELIZABETH נע ב -0.40% בשעה האחרונה ו -43.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) מידע שוק

שווי שוק $ 337.03K$ 337.03K $ 337.03K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 337.03K$ 337.03K $ 337.03K אספקת מחזור 748.32M 748.32M 748.32M אספקה כוללת 748,317,794.530131 748,317,794.530131 748,317,794.530131

