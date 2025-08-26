עוד על CUZ

Just Cuz סֵמֶל

Just Cuz מחיר (CUZ)

לא רשום

1 CUZ ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Just Cuz (CUZ) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:55:53 (UTC+8)

Just Cuz (CUZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00293392
$ 0.00293392$ 0.00293392

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.02%

-2.02%

Just Cuz (CUZ) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CUZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CUZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00293392, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CUZ השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Just Cuz (CUZ) מידע שוק

$ 76.10K
$ 76.10K$ 76.10K

--
----

$ 76.10K
$ 76.10K$ 76.10K

999.97M
999.97M 999.97M

999,972,484.478265
999,972,484.478265 999,972,484.478265

שווי השוק הנוכחי של Just Cuz הוא $ 76.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CUZ הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999972484.478265. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 76.10K.

Just Cuz (CUZ) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Just Cuzל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJust Cuz ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJust Cuz ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Just Cuzל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-18.12%
60 ימים$ 0-5.35%
90 ימים$ 0--

מה זהJust Cuz (CUZ)

Just Cuz ($CUZ) is the memecoin born from a viral movement, fueled by culture, and internet magic. Inspired by Just Cuz, the wholesome book by Barb, and Marv’s legendary philosophy—“Don’t overthink it. Just roll with it.” What started as a heartwarming story turned into an unstoppable mantra, embraced by millions online. With 250K+ followers, 6M+ likes, and a viral TikTok hitting 25M+ views in days, the phrase “Just Cuz” has become a universal response to life’s randomness.

Just Cuz (CUZ) משאב

האתר הרשמי

Just Cuzתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Just Cuz (CUZ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Just Cuz (CUZ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Just Cuz.

בדוק את Just Cuz תחזית המחיר עכשיו‏!

CUZ למטבעות מקומיים

Just Cuz (CUZ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Just Cuz (CUZ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CUZ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Just Cuz (CUZ)

כמה שווה Just Cuz (CUZ) היום?
החי CUZהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CUZ ל USD?
המחיר הנוכחי של CUZ ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Just Cuz?
שווי השוק של CUZ הוא $ 76.10K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CUZ?
ההיצע במחזור של CUZ הוא 999.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CUZ?
‏‏CUZ השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00293392 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CUZ?
CUZ ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CUZ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CUZ הוא -- USD.
האם CUZ יעלה השנה?
CUZ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CUZ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
