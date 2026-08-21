just buy 1bnb מחיר היום

מחיר just buy 1bnb (1BNB) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 1BNB ל USD הוא $ 0 לכל 1BNB.

just buy 1bnb כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,624, עם היצע במחזור של 1.00B 1BNB. ב‑24 השעות האחרונות, 1BNB סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00437486, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 1BNB נע ב -0.62% בשעה האחרונה ו +5.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

just buy 1bnb (1BNB) מידע שוק

שווי שוק $ 20.62K$ 20.62K $ 20.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.62K$ 20.62K $ 20.62K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של just buy 1bnb הוא $ 20.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 1BNB הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.62K.