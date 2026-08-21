just a memecoin מחיר היום

מחיר just a memecoin (MEMECOIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00174273, עם שינוי של 0.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEMECOIN ל USD הוא $ 0.00174273 לכל MEMECOIN.

just a memecoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,742,723, עם היצע במחזור של 1000.00M MEMECOIN. ב‑24 השעות האחרונות, MEMECOIN סחר בין $ 0.00158982 (נמוך) ל $ 0.00194907 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01603038, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MEMECOIN נע ב -1.88% בשעה האחרונה ו +53.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 49.98K.

just a memecoin (MEMECOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M נפח (24 שעות) $ 49.98K$ 49.98K $ 49.98K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,997,066.736373 999,997,066.736373 999,997,066.736373

שווי השוק הנוכחי של just a memecoin הוא $ 1.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 49.98K. ההיצע במחזור של MEMECOIN הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999997066.736373. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.74M.