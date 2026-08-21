Just A Coin מחיר היום

מחיר Just A Coin ($JAC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $JAC ל USD הוא $ 0 לכל $JAC.

Just A Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 81,964, עם היצע במחזור של 951.19M $JAC. ב‑24 השעות האחרונות, $JAC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, $JAC נע ב +1.59% בשעה האחרונה ו -57.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Just A Coin ($JAC) מידע שוק

שווי שוק $ 81.96K$ 81.96K $ 81.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 81.96K$ 81.96K $ 81.96K אספקת מחזור 951.19M 951.19M 951.19M אספקה כוללת 951,188,961.439932 951,188,961.439932 951,188,961.439932

שווי השוק הנוכחי של Just A Coin הוא $ 81.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $JAC הוא 951.19M, עם היצע כולל של 951188961.439932. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 81.96K.