Just a Black Rock on Base מחיר היום

מחיר Just a Black Rock on Base (ROCK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 10.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROCK ל USD הוא $ 0 לכל ROCK.

Just a Black Rock on Base כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 86,792, עם היצע במחזור של 10.00B ROCK. ב‑24 השעות האחרונות, ROCK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0058743, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ROCK נע ב +0.29% בשעה האחרונה ו +28.71% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Just a Black Rock on Base (ROCK) מידע שוק

שווי שוק $ 86.79K$ 86.79K $ 86.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 86.79K$ 86.79K $ 86.79K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Just a Black Rock on Base הוא $ 86.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROCK הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 86.79K.